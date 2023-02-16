Отец Месси отверг возможность возвращения игрока в «Барселону»

Хорхе Месси, отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, отверг возможность возвращения игрока в «Барселону».

«Я не думаю, что Лео вернется в «Барселону». Вряд ли такая возможность существует.

Мы не общались с президентом Жоаном Лапортой. Никаких предложений мы не получали", — цитирует Хорхе Месси Sport.es.

Срок нынешнего соглашения нападающего с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне у 35-летнего форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.