Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

В «ПСЖ» знали, что не смогут оформить трансфер Холанна из «Боруссии»

17:18
Эрлин Холанн. Фото Getty Images
Эрлин Холанн. Фото Getty Images
Теги:

«Боруссия» из Дортмунда отказалась продавать нападающего Эрлина Холанна в «ПСЖ». Причем французский клуб заранее знал, что не сможет оформить трансфер норвежца, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Мы являемся футбольным клубом, а не банком. И четко дали понять свою позицию по этому вопросу», — отметил спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк.

Холанн выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 норвежец провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 130 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Пляжный футбол — огонь! Но шансов попасть в олимпийскую программу у него нет никаких
«Я рос с мечтой об НХЛ. Но потом решил с семьей, что важнее заработать денег». Американский форвард отказался от возвращения домой в пользу «Локомотива»
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 29 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд