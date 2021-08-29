В «ПСЖ» знали, что не смогут оформить трансфер Холанна из «Боруссии»
17:18
«Боруссия» из Дортмунда отказалась продавать нападающего Эрлина Холанна в «ПСЖ». Причем французский клуб заранее знал, что не сможет оформить трансфер норвежца, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Мы являемся футбольным клубом, а не банком. И четко дали понять свою позицию по этому вопросу», — отметил спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк.
Холанн выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 норвежец провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 130 миллионов евро.
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