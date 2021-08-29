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Защитник «Лиона» Корне перешел в «Бернли»

16:40
Максвелл Корне. Фото ФК «Бернли».
Максвелл Корне. Фото ФК «Бернли».
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Защитник «Лиона» Масквелл Корне перешел в «Бернли». 24-летний ивуариец подписал контракт с английским клубом на пять лет, сообщает сайт команды.

В прошлом сезоне Корне сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит около 17 миллионов евро. «Лион» планировал потратить эти деньги на покупку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

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Иван Шитик все материалы автора

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