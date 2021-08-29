Защитник «Лиона» Корне перешел в «Бернли»

Защитник «Лиона» Масквелл Корне перешел в «Бернли». 24-летний ивуариец подписал контракт с английским клубом на пять лет, сообщает сайт команды.

A warm welcome to the Clarets family, Maxwel! We're delighted to have secured such a talented player with Champions League pedigree and we look forward to him joining up with Sean and the @BurnleyOfficial team after the international break. #UTCpic.twitter.com/3bhTQtlunf — Alan Pace (@AlanPaceBFC) August 29, 2021

В прошлом сезоне Корне сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит около 17 миллионов евро. «Лион» планировал потратить эти деньги на покупку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.