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Президент «Монако» Рыболовлев подвел итоги сезона-2020/21

08:24
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Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев высказался о результатах команды в сезоне-2020/21.

«Это была напряженная борьба до конца, мы с удовлетворением завершаем сезон на подиуме. Результат — обнадеживающий после хорошей второй части чемпионата.

Хочу поздравить игроков, коллектив и весь клуб за всю работу, проделанную в этом сезоне с большим усердием, энергией, энтузиазмом и амбициями», — говорится в заявлении на сайте «Монако».

Команда в завершившемся розыгрыше финишировала на третьем месте в лиге 1 и дошла до финала Кубка Франции, где проиграла «ПСЖ» (0:2). В следующем сезоне «Монако» сыграет в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/

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