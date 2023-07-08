В «ПСЖ» считают, что Мбаппе передумал продлевать контракт из-за ухода Бензема из «Реала»
Уход форварда Карима Бензема из «Реала» мог повлиять на решение нападающего «ПСЖ» Мбаппе не продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.
По данным источника, именно так считает руководство «ПСЖ». За три недели до ухода Бензема переговоры с окружением Мбаппе о продлении контракта шли удачно, обсуждалось даже участие Мбаппе в инвестиционных проектах в Катаре. Но после трансфера Карина в «Аль-Иттихад» все изменилось.
Письмо форварда о нежелании продлевать контракт стало неожиданностью для «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что 24-летний француз согласился подписать пятилетний контракт с «Реалом» с зарплатой 50 миллионов евро в год плюс бонусы.
В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.
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4
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5
|Лилль
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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Страсбур – Лион
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