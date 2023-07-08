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В «ПСЖ» считают, что Мбаппе передумал продлевать контракт из-за ухода Бензема из «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Уход форварда Карима Бензема из «Реала» мог повлиять на решение нападающего «ПСЖ» Мбаппе не продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.

По данным источника, именно так считает руководство «ПСЖ». За три недели до ухода Бензема переговоры с окружением Мбаппе о продлении контракта шли удачно, обсуждалось даже участие Мбаппе в инвестиционных проектах в Катаре. Но после трансфера Карина в «Аль-Иттихад» все изменилось.

Письмо форварда о нежелании продлевать контракт стало неожиданностью для «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что 24-летний француз согласился подписать пятилетний контракт с «Реалом» с зарплатой 50 миллионов евро в год плюс бонусы.

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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