«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Ли Кан Ином
«ПСЖ» подписал контракт с полузащитником «Мальорки» Ли Кан Ином, сообщает пресс-служба парижан. Контракт с 22-летним корейцем рассчитан до лета 2028 года.
«Мальорка» получила за игрока 22 миллиона евро. Ли Кан Ин будет выступать под 19-м номером.
В сезоне-2022/23 Ин сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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7
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9
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10
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11
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0-0
|0
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14
|Брест
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
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|0-0
|0
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
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