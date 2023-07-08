«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Ли Кан Ином

«ПСЖ» подписал контракт с полузащитником «Мальорки» Ли Кан Ином, сообщает пресс-служба парижан. Контракт с 22-летним корейцем рассчитан до лета 2028 года.

«Мальорка» получила за игрока 22 миллиона евро. Ли Кан Ин будет выступать под 19-м номером.

В сезоне-2022/23 Ин сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.