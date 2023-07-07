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Мбаппе согласился подписать пятилетний контракт с «Реалом» с зарплатой 50 миллионов евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал согласие на переход в «Реал», сообщает Cadena SER.

По данным источника, 24-летний француз согласился подписать пятилетний контракт с мадридским клубом с зарплатой 50 миллионов евро в год плюс бонусы. Мбаппе может покинуть «ПСЖ» этим летом, если не продлит контракт с клубом до 30 июля.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе за 200 миллионов евро.

С парижским клубом форвард пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Он является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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