В «ПСЖ» рассказали о ходе восстановления Мбаппе, Верратти и Рамоса
Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала новые данные о восстановлении футболистов от травм.
Нападающий Килиан Мбаппе показывает хороший прогресс, решение по поводу его участия в игре 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона» будет принято в день игры. Марко Верратти продолжает восстанавливаться от повреждения левого колена с позитивной динамикой. Серхио Рамос все еще тренируется по индивидуальной программе, Хуан Бернат занимается в общей группе, но по специальной программе.
Point m?dical avant #PSGOL. ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2021
Следующий матч «ПСЖ» проведет завтра, 19 сентября против «Лиона». Начало встречи — в 21.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/point-medical-avant-lyon-paris-saint-germain-ligue-1
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