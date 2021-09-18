Месси может заработать в «ПСЖ» 110 миллионов евро за три года
L'Equipe узнал зарплату форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».
По сведениям источника, оклад 34-летнего аргентинца составляет 30 млн евро после вычетов налогов. При этом 1 млн евро из этого оклада — в криптовалюте. За второй и третий сезоны, проведенные в клубе, Месси получит бонусы за лояльность по 10 млн за год.
Аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в начале августа 2021 года. Игрок не смог остаться в каталонском клубе из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю