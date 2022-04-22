В «ПСЖ» приняли решение расстаться с Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди летом должен покинуть клуб. Руководство команды сообщило 29-летнему аргентинцу, что он может искать себе новую команду, сообщает Le Parisien.

В этом сезоне форвард забил 4 гола в 23 матчах чемпионата Франции. Соглашение футболиста с парижанами рассчитано до лета 2024 года.

Отметим, что ранее футболист получил травму, из-за которой может пропустить остаток сезона.

В 2019 году «ПСЖ» заплатил «Интеру» за Икарди 58 миллионов евро.