Почеттино прокомментировал ситуацию с Навасом

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о ситуации с вратарем Кейлором Навасом, который недоволен количеством игрового времени.

«После матча я говорил с Кейлором, и он дал понять, что хочет. Самая главная цель в конце сезона — это выиграть титул. А все остальное мы будем решать в зависимости от обстоятельств. Это касается Наваса и остальных игроков. С Кейлором у нас была беседа в самолете на обратном пути из Анже. Мы поговорили о его словах на пресс-конференции. А уже этим утром мы разговаривали совсем о других вещах», — цитирует Почеттино RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Навас может покинуть «ПСЖ» летом этого года.

В этом сезоне игрок сборной Коста-Рики провел 23 матча во всех турнирах, а Доннарумма — 22.

Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 10 миллионов евро.