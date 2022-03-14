В «ПСЖ» приняли окончательное решение расстаться с Почеттино

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет клуб. Руководство французского клуба приняло окончательное решение расстаться с аргентинским специалистом, сообщает RMC Sport.

Такой вердикт был вынесен после вылета команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако официально об этом будет объявлено только после завершения борьбы за чемпионство во Франции.

Сам Почеттино также готов покинуть клуб и хочет вернуться в Англию.

50-летний Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года, подписав контракт до лета 2023 года.