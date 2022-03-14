В окружении Неймара рассказали, что игрок не изъявлял желания покинуть клуб

В окружении нападающего «ПСЖ» Неймара рассказали, что игрок не сообщал о желании покинуть французский клуб, информирует RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Неймар огорчился из-за поведения фанатов команды во время матча лиги 1 с «Бордо» (3:0). Во время этой встречи болельщики парижан освистывали и оскорбляли бразильца и его партнера по команде форварда Лионеля Месси.

При этом «ПСЖ» готов рассмотреть вариант продажи 30-летнего форварда в случае выгодного предложения.

В этом сезоне футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Часть сезона он пропустил из-за травмы, полученной в ноябре.