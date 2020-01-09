В полуфиналах Кубка французской лиги сыграют «Реймс» — «ПСЖ» и «Лион» — «Лилль»
9 января 2020, 23:48
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги. Действующий чемпион страны «ПСЖ» сыграет на выезде с «Реймсом», а «Лион» примет дома «Лилль». Игры пройдут 21 и 22 января.
Провел жеребьевку легендарный форвард «ПСЖ» Педру Паулета.
Финальный матч состоится на «Стад де Франс» 4 апреля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/cup/2018-2019/playoff/
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