Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги. Действующий чемпион страны «ПСЖ» сыграет на выезде с «Реймсом», а «Лион» примет дома «Лилль». Игры пройдут 21 и 22 января.

Провел жеребьевку легендарный форвард «ПСЖ» Педру Паулета.

Финальный матч состоится на «Стад де Франс» 4 апреля.