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В полуфиналах Кубка французской лиги сыграют «Реймс» — «ПСЖ» и «Лион» — «Лилль»

9 января 2020, 23:48
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Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги. Действующий чемпион страны «ПСЖ» сыграет на выезде с «Реймсом», а «Лион» примет дома «Лилль». Игры пройдут 21 и 22 января.

Провел жеребьевку легендарный форвард «ПСЖ» Педру Паулета.

Финальный матч состоится на «Стад де Франс» 4 апреля.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/cup/2018-2019/playoff/

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