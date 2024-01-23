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Сегодня, 13:23

В «Монако» прокомментировали готовность Рыболовлева продать клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Монако» Тьяго Скуро отреагировал на заявление президента монегасков Дмитрия Рыболовлева о готовности продать клуб.

«Такого рода ситуации — часть жизни футбольного клуба. Жизнь продолжается. Это не меняет наш распорядок дня или наши цели. Мы по-прежнему полностью сосредоточены на текущем сезоне и желаем финишировать на подиуме, вернуться в Лигу чемпионов и пройти как можно дальше в Кубке Франции», — приводит слова Скуро L'Equipe.

FootMercato 21 января сообщил, что российский бизнесмен готов к продаже клуба. Рыболовлев стал владельцем контрольного пакета акций «Монако» в декабре 2011 года. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).

Футбол
ФК Монако
Дмитрий Рыболовлев
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
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ПСЖ – Брест
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