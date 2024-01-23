В «Монако» прокомментировали готовность Рыболовлева продать клуб

Спортивный директор «Монако» Тьяго Скуро отреагировал на заявление президента монегасков Дмитрия Рыболовлева о готовности продать клуб.

«Такого рода ситуации — часть жизни футбольного клуба. Жизнь продолжается. Это не меняет наш распорядок дня или наши цели. Мы по-прежнему полностью сосредоточены на текущем сезоне и желаем финишировать на подиуме, вернуться в Лигу чемпионов и пройти как можно дальше в Кубке Франции», — приводит слова Скуро L'Equipe.

FootMercato 21 января сообщил, что российский бизнесмен готов к продаже клуба. Рыболовлев стал владельцем контрольного пакета акций «Монако» в декабре 2011 года. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).