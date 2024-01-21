Footmercato: Рыболовлев готов продать «Монако»

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, который является владельцем команды «Монако», готов продать клуб, утверждает Footmercato.

По данным источника, 57-летний Рыболовлев обратился к компании Raine Group для консультации по поводу продажи «Монако». Компания Raine Group занималась процедурой передачи акций «Манчестер Юнайтед» британцу Джиму Рэтклиффу.

Как сообщил РБК представитель семейного офиса Дмитрия Рыболовлева, бизнесмен решил изучить стратегические возможности в отношении своей доли в клубе. Он принял это решение после того, как получил обращения от потенциально заинтересованных сторон. При этом нет гарантий, что в результате будет совершена какая-либо сделка.

Рыболовлев стал владельцем контрольного пакета акций «Монако» в декабре 2011 года. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).

После 18 туров чемпионата Франции-2023/24 «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице с 33 очками.