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Экс-футболистка «ПСЖ» – о словах Роналду про лигу 1: «Это потому что здесь играл Месси? У Криштиану слишком большое эго»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Бывшая футболистка «ПСЖ» Лор Булло отреагировала на слова форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о французской лиге 1.

Ранее Роналду заявил, что считает саудовскую лигу более конкурентоспособной, чем чемпионат Франции.

«Я была удивлена его словами. Зачем атаковать лигу 1? Потому что здесь играл Лионель Месси? Я спросила себя, почему он упомянул Лигу 1, а не какую-то другую. Он играл во многих чемпионатах, кроме этого, поэтому не думаю, что его слова звучат убедительно.

Честно говоря, посмотрев матчи саудовской лиги, я не думаю, что это правда. У него слишком большое эго. Это не мешает мне любить Роналду, но мне совсем не нравятся подобные заявления», – приводит слова Булло Goal.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
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