Экс-футболистка «ПСЖ» – о словах Роналду про лигу 1: «Это потому что здесь играл Месси? У Криштиану слишком большое эго»

Бывшая футболистка «ПСЖ» Лор Булло отреагировала на слова форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о французской лиге 1.

Ранее Роналду заявил, что считает саудовскую лигу более конкурентоспособной, чем чемпионат Франции.

«Я была удивлена его словами. Зачем атаковать лигу 1? Потому что здесь играл Лионель Месси? Я спросила себя, почему он упомянул Лигу 1, а не какую-то другую. Он играл во многих чемпионатах, кроме этого, поэтому не думаю, что его слова звучат убедительно.

Честно говоря, посмотрев матчи саудовской лиги, я не думаю, что это правда. У него слишком большое эго. Это не мешает мне любить Роналду, но мне совсем не нравятся подобные заявления», – приводит слова Булло Goal.