Хорхе Сампаоли высказался о разнице французских клубов
08:30
Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в чемпионат Франции.
«Лигу 1 с Месси будут все смотреть. Но это также значит что, разница между клубами продолжит расти, хотя она и так уже является большой. Бюджет «ПСЖ» и так был больше, чем у других команд, у них было много игроков очень высокого уровня.
Надеюсь, что в будущем клубы с историей — «Марсель» и другие — смогут иметь такие же бюджетные возможности, как и «ПСЖ», чтобы между клубами не было такого разрыва", — сказал Сампаоли.
5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 10 августа стало известно, что «ПСЖ» заключил контракт с аргентинцем на два года с опцией продления еще на один сезон.
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