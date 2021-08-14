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Хорхе Сампаоли высказался о разнице французских клубов

08:30
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Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в чемпионат Франции.

«Лигу 1 с Месси будут все смотреть. Но это также значит что, разница между клубами продолжит расти, хотя она и так уже является большой. Бюджет «ПСЖ» и так был больше, чем у других команд, у них было много игроков очень высокого уровня.

Надеюсь, что в будущем клубы с историей — «Марсель» и другие — смогут иметь такие же бюджетные возможности, как и «ПСЖ», чтобы между клубами не было такого разрыва", — сказал Сампаоли.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 10 августа стало известно, что «ПСЖ» заключил контракт с аргентинцем на два года с опцией продления еще на один сезон.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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