В «Марселе» игрокам запретили праздновать голы объятиями

Нападающий «Марселя» Валер Жермен рассказал, что медицинский штаб клуба рекомендовал игрокам избегать рукопожатий и объятий во время игр. Такие меры приняты в целях безопасности в связи с распространением коронавируса.

— Врачи клуба сказали нам, что мы не должны пожимать руки, обниматься, близко общаться, — цитирует La Provence Жермена. — Если сегодня забьем гол в ворота «Амьена», придется изобретать какой-то способ совместного празднования его на расстоянии.