В Бразилии похитили интервью с Неймаром

У бразильских журналистов украли эксклюзивное интервью с нападающим "ПСЖ" Неймаром, сообщает UOL. Перед встречей с журналистами форвард попросил обойтись без вопросов о своем будущем и проблемах с налогами.

Первоначально выход интервью был запланирован на пятницу, а затем перенесен на понедельник. Впоследствии журналисты заметили повреждение на замке багажника их автомобиля. Открыв его, они не обнаружили карты памяти на месте.

Неймар заявил руководству "ПСЖ" о желании покинуть клуб этим летом