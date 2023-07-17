Капитан «Ланса» Фофана перейдет в «Аль-Наср» за 25-30 миллионов евро
Полузащитник и капитан «Ланса» Секо Фофана близок к переходу в «Аль-Наср».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский футболист перейдет в саудовский клуб за 25-30 миллионов евро. Он сегодня прошел первую часть медицинских тестов в Португалии.
28-летний Фофана в сезоне-2022/23 сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Источник: Фабрицио Романо
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