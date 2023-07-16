Непомнящий: «Уровень Кузяева соответствует чемпионату Франции, он может там заиграть»
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».
«На мой взгляд, уровень Далера Кузяева соответствует чемпионату Франции, — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего. — Это очень мобильный футболист, который часто участвует в борьбе, а там ее будет много. Думаю, Далер может заиграть во Франции. Похвально, что он поехал исполнять мечту, несмотря на то, что зарплата там будет меньше. Пожелаем ему удачи и побыстрее адаптироваться в европейском футболе».
Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля. 30-летний россиянин подписал с французским клубом контракт на два года. Полузащитник будет выступать за команду под 14-м номером.
Кузяев с 2017 года выступал за «Зенит». Он провел за сине-бело-голубых 183 матча, забил 23 мяча и отдал 29 голевых передач.
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2
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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