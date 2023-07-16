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Непомнящий: «Уровень Кузяева соответствует чемпионату Франции, он может там заиграть»

Мария Гусева
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«На мой взгляд, уровень Далера Кузяева соответствует чемпионату Франции, — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего. — Это очень мобильный футболист, который часто участвует в борьбе, а там ее будет много. Думаю, Далер может заиграть во Франции. Похвально, что он поехал исполнять мечту, несмотря на то, что зарплата там будет меньше. Пожелаем ему удачи и побыстрее адаптироваться в европейском футболе».

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля. 30-летний россиянин подписал с французским клубом контракт на два года. Полузащитник будет выступать за команду под 14-м номером.

Кузяев с 2017 года выступал за «Зенит». Он провел за сине-бело-голубых 183 матча, забил 23 мяча и отдал 29 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Валерий Непомнящий
Далер Кузяев
Футбол
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