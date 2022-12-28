Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике, права на которого принадлежат «Реймсу», высказался о критике в свой адрес.

«Я знаю, зачем пришел в «ПСЖ». Конечно, когда переходишь в такой клуб, от тебя многого ожидают. Люди ждут твоих ярких выступлений, и очевидно, если игрового времени мало, начинают возникать вопросы. Я знаю, что от меня постоянно будут требовать большего, потому что на меня ушло много денег. Но если я плох, я первым об этом скажу. Если хорош, то буду помогать команде и продолжу выступать в том же духе», — приводит слова Экитике Canal+.

20-летний француз вступает за «ПСЖ» с июля 2022 года и провел за французский клуб 12 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.