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Сегодня, 15:54

Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сообщил, что форвард команды Лионель Месси вернется к тренировкам 2 или 3 января, передает слова специалиста журналист Адриан Гренье.

35-летний аргентинец получил дополнительный отпуск после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Месси должен вернуться в составе «ПСЖ» в матче чемпионата Франции с «Анже» 11 января.

В этом сезоне лиги 1 форвард провел 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 10 голевых передач

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

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 10 1 2
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