Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сообщил, что форвард команды Лионель Месси вернется к тренировкам 2 или 3 января, передает слова специалиста журналист Адриан Гренье.

35-летний аргентинец получил дополнительный отпуск после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Месси должен вернуться в составе «ПСЖ» в матче чемпионата Франции с «Анже» 11 января.

В этом сезоне лиги 1 форвард провел 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 10 голевых передач