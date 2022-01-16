«Убирайся отсюда! Ты не умеешь судить!» Мбаппе раскритиковал арбитра матча с «Брестом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе раскритиковал главного арбитра матча 21-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0) Микаэля Лесажа.

В первом тайме встречи между Мбаппе и полузащитником «Бреста» Уго Маньетти возник конфликт. После столкновения с Маньетти нападающий парижан схватил его за футболку, после чего началась перепалка. Игрокам обоих команд пришлось вмешать в эпизод, чтобы конфликт не обострился. В результате арбитр показал желтые карточки обоим игрокам, что разозлило нападающего.

«Как мне можно было дать желтую? Как? Убирайся отсюда! Ты не умеешь судить. В этой лиге всегда так... А ты, резервный, стоял рядом и ничего не видел?» — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

В прошедшей игре помимо желтой карточки Мбаппе отметился забитым мячом.

После 21 тура чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Брест» с 25 баллами располагается на 13-й позиции.