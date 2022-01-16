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Сегодня, 15:15

«Убирайся отсюда! Ты не умеешь судить!» Мбаппе раскритиковал арбитра матча с «Брестом»

Мбаппе жестко раскритиковал арбитра матча с «Брестом» после желтой карточки
Карен Саркисян
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе раскритиковал главного арбитра матча 21-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0) Микаэля Лесажа.

В первом тайме встречи между Мбаппе и полузащитником «Бреста» Уго Маньетти возник конфликт. После столкновения с Маньетти нападающий парижан схватил его за футболку, после чего началась перепалка. Игрокам обоих команд пришлось вмешать в эпизод, чтобы конфликт не обострился. В результате арбитр показал желтые карточки обоим игрокам, что разозлило нападающего.

«Как мне можно было дать желтую? Как? Убирайся отсюда! Ты не умеешь судить. В этой лиге всегда так... А ты, резервный, стоял рядом и ничего не видел?» — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

В прошедшей игре помимо желтой карточки Мбаппе отметился забитым мячом.

После 21 тура чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Брест» с 25 баллами располагается на 13-й позиции.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/an-incensed-kylian-mbappe-criticises-ligue-1-standard-of-refereeing/

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Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Арсенал 0
Матч отложен

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Неделя

Мбаппе забивает 10 голов в чемпионате Франции шестой сезон подряд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 19 10 6 3 27-15 36
4
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
5
 Ренн 20 9 4 7 34-19 31
6
 Монпелье 19 9 4 6 33-24 31
7
 Монако 20 8 6 6 29-23 30
8
 Страсбур 19 8 5 6 36-24 29
9
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
10
 Лилль 19 7 7 5 26-26 28
11
 Лион 19 6 8 5 27-27 26
12
 Анже 19 6 7 6 26-27 25
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 20 5 9 6 22-22 24
15
 Клермон Фут 19 4 6 9 20-32 18
16
 Труа 19 4 5 10 18-28 17
17
 Бордо 20 3 8 9 30-44 17
18
 Лорьян 19 3 7 9 15-31 16
19
 Метц 20 3 7 10 23-41 16
20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 23:00
Ницца – Нант
 2 : 1
15.01 19:00
Сент-Этьен – Ланс
 1 : 2
15.01 23:00
ПСЖ – Брест
 2 : 0
16.01 15:00
Ренн – Бордо
 - : -
16.01 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
16.01 17:00
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.01 17:00
Реймс – Метц
 - : -
16.01 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
16.01 19:05
Труа – Лион
 - : -
16.01 22:45
Марсель – Лилль
 - : -
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Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 16 2 3
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
Леонардо Балерди

Леонардо Балерди

Марсель

 12 1 4
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