«Убирайся отсюда! Ты не умеешь судить!» Мбаппе раскритиковал арбитра матча с «Брестом»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе раскритиковал главного арбитра матча 21-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0) Микаэля Лесажа.
В первом тайме встречи между Мбаппе и полузащитником «Бреста» Уго Маньетти возник конфликт. После столкновения с Маньетти нападающий парижан схватил его за футболку, после чего началась перепалка. Игрокам обоих команд пришлось вмешать в эпизод, чтобы конфликт не обострился. В результате арбитр показал желтые карточки обоим игрокам, что разозлило нападающего.
«Как мне можно было дать желтую? Как? Убирайся отсюда! Ты не умеешь судить. В этой лиге всегда так... А ты, резервный, стоял рядом и ничего не видел?» — приводит слова Мбаппе Get French Football News.
В прошедшей игре помимо желтой карточки Мбаппе отметился забитым мячом.
После 21 тура чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Брест» с 25 баллами располагается на 13-й позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|42-18
|50
|
2
|Ницца
|21
|12
|4
|5
|34-18
|40
|
3
|Марсель
|19
|10
|6
|3
|27-15
|36
|
4
|Ланс
|21
|9
|6
|6
|36-29
|33
|
5
|Ренн
|20
|9
|4
|7
|34-19
|31
|
6
|Монпелье
|19
|9
|4
|6
|33-24
|31
|
7
|Монако
|20
|8
|6
|6
|29-23
|30
|
8
|Страсбур
|19
|8
|5
|6
|36-24
|29
|
9
|Нант
|21
|8
|5
|8
|26-25
|29
|
10
|Лилль
|19
|7
|7
|5
|26-26
|28
|
11
|Лион
|19
|6
|8
|5
|27-27
|26
|
12
|Анже
|19
|6
|7
|6
|26-27
|25
|
13
|Брест
|21
|6
|7
|8
|26-33
|25
|
14
|Реймс
|20
|5
|9
|6
|22-22
|24
|
15
|Клермон Фут
|19
|4
|6
|9
|20-32
|18
|
16
|Труа
|19
|4
|5
|10
|18-28
|17
|
17
|Бордо
|20
|3
|8
|9
|30-44
|17
|
18
|Лорьян
|19
|3
|7
|9
|15-31
|16
|
19
|Метц
|20
|3
|7
|10
|23-41
|16
|
20
|Сент-Этьен
|20
|2
|6
|12
|18-42
|12
|14.01
|23:00
|
Ницца – Нант
|2 : 1
|15.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|1 : 2
|15.01
|23:00
|
ПСЖ – Брест
|2 : 0
|16.01
|15:00
|
Ренн – Бордо
|- : -
|16.01
|17:00
|
Лорьян – Анже
|- : -
|16.01
|17:00
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|16.01
|17:00
|
Реймс – Метц
|- : -
|16.01
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|16.01
|19:05
|
Труа – Лион
|- : -
|16.01
|22:45
|
Марсель – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
|
|
Леонардо Балерди
Марсель
|12
|1
|4