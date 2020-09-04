У двух игроков «Монако» подозрение на коронавирус

«Монако» на официальном сайте объявил, что у двух игроков команды подозрение на коронавирус. Состояние игроков, имена которых не называются, не вызывает опасений, сейчас они находятся под наблюдением медперсонала.

Ранее «Монако» уже сообщал об одном случае заражения коронавирусом среди игроков команды.

Напомним, что за французский клуб выступает полузащитник сборной России Александр Головин.