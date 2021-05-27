«Нант» обыграл «Тулузу» в первом переходном матче за право играть в лиге 1
27 мая 2021, 23:36
В первом переходном матче за право играть в лиге 1 «Тулуза» дома уступила «Нанту» (1:2).
В составе хозяев отличился Дейвер Мачадо. У гостей забивали Людовик Блас и Рэндал Коло Муани. Ответный матч состоится 30 мая в Нанте. Начало в 19.00 по московскому времени.
Франция. Переходные матчи за право играть в лиге 1
Первый матч
«Тулуза» — «Нант» — 1:2 (1:2)
Голы: Блас, 10 (0:1). Мачадо, 18 (1:1). Коло Муани, 22 (1:2).
Предупреждения: Чиривелья, 46. Коне, 63. Морейра, 72.
27 мая. Тулуза. Стадион Муниципальный.
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