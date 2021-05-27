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«Нант» обыграл «Тулузу» в первом переходном матче за право играть в лиге 1

27 мая 2021, 23:36
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В первом переходном матче за право играть в лиге 1 «Тулуза» дома уступила «Нанту» (1:2).

В составе хозяев отличился Дейвер Мачадо. У гостей забивали Людовик Блас и Рэндал Коло Муани. Ответный матч состоится 30 мая в Нанте. Начало в 19.00 по московскому времени.

Франция. Переходные матчи за право играть в лиге 1

Первый матч

«Тулуза» — «Нант» — 1:2 (1:2)

Голы: Блас, 10 (0:1). Мачадо, 18 (1:1). Коло Муани, 22 (1:2).

Предупреждения: Чиривелья, 46. Коне, 63. Морейра, 72.

27 мая. Тулуза. Стадион Муниципальный.

Тулуза — Нант

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