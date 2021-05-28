Петер Бош может стать новым тренером «Лиона»
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«Лион» продолжает поиски нового главного тренера. Руди Гарсия после последнего матча в сезоне-2020/21 объявил, что покинет команду летом.
По информации RMC, одним из кандидатов на пост главного тренера «Лиона» является Петер Бош, который сейчас без команды. Ранее он тренировал «Аякс» и «Байер».
В чемпионате Франции сезона-2020/21 «ткачи» заняли 4-е место. В следующем сезоне команде предстоит сыграть в Лиге Европы.
Также «Лион» рассматривает кандидатуру Кристофа Гальтье, который решил покинуть «Лилль» после победы в чемпионате Франции, и Жорже Жезуша, работающего в «Бенфике».
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