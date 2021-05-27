Полузащитник «Лиона» Гимарайнс может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Лиона» Бруно Гимарайнс может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Goal.

По информации источника, немецкий клуб интересуется 23-летним бразильцем, покупка которого может обойтись «шмелям» в 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Гимарайнс провел 37 матчей за «Лион», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

В минувшем сезоне «Лион» занял 4-е место в чемпионате Франции, набрав 76 очков в 38 матчах. «Боруссия» стала 3-й в чемпионате Германии с 64 очками в 34 играх.