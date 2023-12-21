«Монако» обыграл «Тулузу». Головин получил красную карточку

«Монако» выиграл у «Тулузы» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе.

Нападающий хозяев Франк Магри на 5-й минуте встречи открыл счет. Монегаски еще до перерыва отыгрались и вышли вперед благодаря дублю Виссама бен Йеддера.

Во второй половине голов забито не было несмотря на то, что на 51-й минуте российский полузащитник Александр Головин получил красную карточку.

«Монако» набрал 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 16-й строчке — 14 очков.