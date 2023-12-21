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«Монако» обыграл «Тулузу». Головин получил красную карточку

Евгений Козинов
Корреспондент
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20 декабря. Тулуза — Монако — 1:2. Александр Головин (справа).
Фото AFP

«Монако» выиграл у «Тулузы» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе.

Нападающий хозяев Франк Магри на 5-й минуте встречи открыл счет. Монегаски еще до перерыва отыгрались и вышли вперед благодаря дублю Виссама бен Йеддера.

Во второй половине голов забито не было несмотря на то, что на 51-й минуте российский полузащитник Александр Головин получил красную карточку.

«Монако» набрал 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 16-й строчке — 14 очков.
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:2
Монако
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
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Головин получил красную карточку в матче с «Тулузой»

«Гавр» проиграл «Реймсу». Кузяев вышел на поле в конце матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
5
 Брест 16 8 4 4 21-15 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 16 2 6 8 21-31 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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20.12 23:00
Брест – Лорьян
 - : -
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 1 : 3
20.12 23:00
Лион – Нант
 1 : 0
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 1 : 1
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 2 : 0
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 3 : 1
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 1 : 0
20.12 23:00
Страсбур – Лилль
 2 : 1
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Тулуза – Монако
 1 : 2
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Александр Ляказетт

Лион

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П
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Усман Дембеле

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