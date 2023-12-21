Головин получил красную карточку в матче с «Тулузой»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин досрочно закончил матч 17-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».
На 51-й минуте встречи при счете 2:1 27-летний россиянин заработал удаление за удар шипами по ноге соперника. Для него это четвертая красная карточка в чемпионате Франции.
Решение по длительности дисквалификации Головина будет принято на заседании дисциплинарного комитета профессиональной футбольной лиги Франции в среду, 27 декабря.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
3
|Ницца
|16
|9
|5
|2
|17-9
|32
|
4
|Лилль
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
5
|Брест
|16
|8
|4
|4
|21-15
|28
|
6
|Марсель
|16
|7
|5
|4
|24-17
|26
|
7
|Ланс
|16
|7
|5
|4
|21-15
|26
|
8
|Реймс
|16
|7
|2
|7
|21-23
|23
|
9
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|16-21
|20
|
10
|Гавр
|16
|4
|7
|5
|16-18
|19
|
11
|Монпелье
|16
|4
|6
|6
|18-20
|18
|
12
|Нант
|16
|5
|3
|8
|19-27
|18
|
13
|Ренн
|16
|3
|7
|6
|20-21
|16
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
16
|Лион
|16
|3
|4
|9
|15-27
|13
|
17
|Лорьян
|16
|2
|6
|8
|21-31
|12
|
18
|Клермон Фут
|16
|2
|5
|9
|10-23
|11
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.12
|23:00
|
Брест – Лорьян
|- : -
|20.12
|23:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|20.12
|23:00
|
Лион – Нант
|- : -
|20.12
|23:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|20.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|20.12
|23:00
|
ПСЖ – Метц
|3 : 1
|20.12
|23:00
|
Реймс – Гавр
|- : -
|20.12
|23:00
|
Страсбур – Лилль
|- : -
|20.12
|23:00
|
Тулуза – Монако
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|13
|1
|5
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