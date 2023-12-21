Головин получил красную карточку в матче с «Тулузой»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин досрочно закончил матч 17-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».

На 51-й минуте встречи при счете 2:1 27-летний россиянин заработал удаление за удар шипами по ноге соперника. Для него это четвертая красная карточка в чемпионате Франции.

Решение по длительности дисквалификации Головина будет принято на заседании дисциплинарного комитета профессиональной футбольной лиги Франции в среду, 27 декабря.