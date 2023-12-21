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Головин получил красную карточку в матче с «Тулузой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Головин получил красную карточку.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин досрочно закончил матч 17-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».

На 51-й минуте встречи при счете 2:1 27-летний россиянин заработал удаление за удар шипами по ноге соперника. Для него это четвертая красная карточка в чемпионате Франции.

Решение по длительности дисквалификации Головина будет принято на заседании дисциплинарного комитета профессиональной футбольной лиги Франции в среду, 27 декабря.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
3
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
4
 Лилль 16 7 7 2 20-12 28
5
 Брест 16 8 4 4 21-15 28
6
 Марсель 16 7 5 4 24-17 26
7
 Ланс 16 7 5 4 21-15 26
8
 Реймс 16 7 2 7 21-23 23
9
 Страсбур 16 5 5 6 16-21 20
10
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
11
 Монпелье 16 4 6 6 18-20 18
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 Нант 16 5 3 8 19-27 18
13
 Ренн 16 3 7 6 20-21 16
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 16 2 6 8 21-31 12
18
 Клермон Фут 16 2 5 9 10-23 11
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Брест – Лорьян
 - : -
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Клермон Фут – Ренн
 - : -
20.12 23:00
Лион – Нант
 - : -
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Монпелье – Марсель
 - : -
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 3 : 1
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 - : -
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 - : -
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