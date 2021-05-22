«Тулуза» сыграет в стыковых матчах за право выступать в лиге 1

«Тулуза» переиграла «Гренобль» в финале плей-офф второго дивизиона Франции (3:0). Теперь «фиолетовым» предстоит сыграть с 18-й командой лиги 1 за право выступать в высшем дивизионе страны в следующем сезоне.

Чемпионат Франции

Лига 2

Плей-офф

Финал

«Тулуза» — «Гренобль» — 3:0 (2:0)

Голы: Спирингс, 3 (1:0). Коне, 23 (2:0). Хили, 90+2 (3:0).