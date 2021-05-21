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Депай объявил об уходе из «Лиона»

21 мая 2021, 23:03
Мемфис Депай. Фото Reuters
Мемфис Депай. Фото Reuters
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Нападающий Мемфис Депай заявил, что домашний матч против «Ниццы», который состоится 23 мая, станет для него последним в футболке «Лиона».

«Мне едва исполнилось 23, когда я пришел в «Лион». Я изменился, здесь я вырос и стал мужчиной. Оглядываясь назад, думаю, что это было прекрасное время. Я надолго сохраню эти воспоминания, как и друзей. Это был мой дом. Немного странно думать о том, что это будет мой последний матч здесь. Грустно прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особенный и эмоциональный момент», — приводит слова Депая L'Equipe.

Ожидается, 27-летний голландец продолжит карьеру в «Барселоне». Он достанется каталонскому клубу бесплатно, поскольку летом у него заканчивается контракт с «Лионом».

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