«Ним» может прекратить свое существование после вылета из лиги 1

Президент и владелец «Нима» Рани Ассаф объявил, что прекратить спонсировать клуб. Как сообщает RMC, теперь «крокодилов» ждет процедура финансового контроля со стороны государства: в ближайшее время либо найдется покупатель, либо «Ним» объявят банкротом.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 «Ним» вылетел из высшего дивизиона Франции, заняв предпоследнее место.