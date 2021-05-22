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«Ним» может прекратить свое существование после вылета из лиги 1

01:34
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Президент и владелец «Нима» Рани Ассаф объявил, что прекратить спонсировать клуб. Как сообщает RMC, теперь «крокодилов» ждет процедура финансового контроля со стороны государства: в ближайшее время либо найдется покупатель, либо «Ним» объявят банкротом.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 «Ним» вылетел из высшего дивизиона Франции, заняв предпоследнее место.

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