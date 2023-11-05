Кузяев — в стартовом составе «Гавра» на матч с «Тулузой»
Стали известны стартовые составы на матч «Тулуза» — «Гавр» в 11-м туре французской лиги 1.
Встреча пройдет на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появится на поле с первых минут.
«Тулуза»: Рест, Николайсен, Деслер, Коста, Суазо, Спирингс, Шмидт, Кассерес, Даллинга, Доннум, Магри.
«Гавр»: Десма, Казимир, Льорис, Кинкуэ, Салмье, Него, Туре, Кузяев, Алиуи, Грансир, Байо.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|26-9
|24
|
2
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
3
|Монако
|10
|6
|2
|2
|23-14
|20
|
4
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
5
|Реймс
|10
|5
|2
|3
|16-12
|17
|
6
|Брест
|10
|4
|3
|3
|11-11
|15
|
7
|Нант
|10
|4
|2
|4
|16-19
|14
|
8
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
9
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
10
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|16-13
|12
|
11
|Монпелье
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
12
|Тулуза
|10
|2
|5
|3
|11-13
|11
|
13
|Гавр
|10
|2
|5
|3
|10-12
|11
|
14
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
15
|Страсбур
|10
|3
|2
|5
|9-15
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|23:00
|
ПСЖ – Монпелье
|3 : 0
|4.11
|19:00
|
Лорьян – Ланс
|0 : 0
|4.11
|23:00
|
Марсель – Лилль
|0 : 0
|5.11
|15:00
|
Лион – Метц
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|5.11
|17:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|- : -
|5.11
|17:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|5.11
|19:05
|
Монако – Брест
|- : -
|5.11
|22:45
|
Ницца – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
Новости