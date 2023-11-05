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Сегодня, 17:45

«Монако» — «Брест»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 (видео)

«Монако» сыграет с «Брестом» в чемпионате Франции 5 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Монако» на своем поле сыграет с «Брестом» в матче 11-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе Stade Louis II в Монако, Франция. Начало — в 19:05 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Брест

Следить за ключевыми событиями противостояния «Монако» — «Брест» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Монако» с 20 баллами располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, а «Брест» занимает шестое место с 15 баллами.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний футболист провел 9 игр, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат Франции: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
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ФК Монако
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«Лион» сыграл вничью с «Метцем» и продолжает занимать последнее место в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
2
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
9
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
10
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
11
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
15
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 0 : 0
5.11 15:00
Лион – Метц
 1 : 1
5.11 17:00
Нант – Реймс
 - : -
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 - : -
5.11 19:05
Монако – Брест
 - : -
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7 1 1
Бастьен Меюпью

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Нант

 1 1 0
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