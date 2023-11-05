«Монако» — «Брест»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 (видео)
«Монако» на своем поле сыграет с «Брестом» в матче 11-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе Stade Louis II в Монако, Франция. Начало — в 19:05 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Монако» — «Брест» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
«Монако» с 20 баллами располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, а «Брест» занимает шестое место с 15 баллами.
За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний футболист провел 9 игр, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.
Чемпионат Франции: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|26-9
|24
|
2
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
3
|Монако
|10
|6
|2
|2
|23-14
|20
|
4
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
5
|Реймс
|10
|5
|2
|3
|16-12
|17
|
6
|Брест
|10
|4
|3
|3
|11-11
|15
|
7
|Нант
|10
|4
|2
|4
|16-19
|14
|
8
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
9
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
10
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|16-13
|12
|
11
|Монпелье
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
12
|Тулуза
|10
|2
|5
|3
|11-13
|11
|
13
|Гавр
|10
|2
|5
|3
|10-12
|11
|
14
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
15
|Страсбур
|10
|3
|2
|5
|9-15
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
|3.11
|23:00
|
ПСЖ – Монпелье
|3 : 0
|4.11
|19:00
|
Лорьян – Ланс
|0 : 0
|4.11
|23:00
|
Марсель – Лилль
|0 : 0
|5.11
|15:00
|
Лион – Метц
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|5.11
|17:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|- : -
|5.11
|17:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|5.11
|19:05
|
Монако – Брест
|- : -
|5.11
|22:45
|
Ницца – Ренн
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0