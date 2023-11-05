«Марсель» сыграл вничью с «Лиллем»

«Марсель» в матче 11-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Лиллем» со счетом 0:0.

«Лилль» продлил серию без поражения в чемпионате до пяти игр: у команды Паулу Фонсеки три победы и две ничьих.

После этого матча «Марсель» с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Лилль» с 19 очками — на четвертой строчке.