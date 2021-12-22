Тухель хочет пригласить Кимпембе в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет пригласить защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе в лондонский клуб, сообщает L'Equipe.

По информации источника, тренер видит в 26-летнем французе замену защитнику Антонио Рюдигеру, который может покинуть «Челси» летом 2021 года

При этом защитник хотел бы сменить обстановку и попробовать себя в другом чемпионате.

Контракт Кимпембе с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за «ПСЖ».