Тухель хочет пригласить Кимпембе в «Челси»
21:11
Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет пригласить защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе в лондонский клуб, сообщает L'Equipe.
По информации источника, тренер видит в 26-летнем французе замену защитнику Антонио Рюдигеру, который может покинуть «Челси» летом 2021 года
При этом защитник хотел бы сменить обстановку и попробовать себя в другом чемпионате.
Контракт Кимпембе с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за «ПСЖ».
Дополнительная информация:
https://www.footmercato.net/a3327303016532737290-psg-presnel-kimpembe-songerait-a-un-depart
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