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Тухель хочет пригласить Кимпембе в «Челси»

21:11
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет пригласить защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе в лондонский клуб, сообщает L'Equipe.

По информации источника, тренер видит в 26-летнем французе замену защитнику Антонио Рюдигеру, который может покинуть «Челси» летом 2021 года

При этом защитник хотел бы сменить обстановку и попробовать себя в другом чемпионате.

Контракт Кимпембе с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://www.footmercato.net/a3327303016532737290-psg-presnel-kimpembe-songerait-a-un-depart

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Карен Саркисян все материалы автора

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