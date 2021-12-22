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Почеттино: «Икарди у чужих ворот превращается в киллера. Такие футболисты нужны любой команде»

Почеттино высказался об Икарди на фоне слухов о возможном уходе нападающего из «ПСЖ»
21:00
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающем команды Мауро Икарди.

«Икарди хочет больше времени проводить на поле и быть звездой команды, но в «ПСЖ» каждый игрок играет важную роль, — приводит слова Почеттино Marca. — Икарди у чужих ворот превращается в киллера. Такие футболисты нужны любой команде».

В нынешнем сезоне 28-летний аргентинец забил четыре мяча в 19 матчах за парижскую команду.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отдать нападающего «Ювентусу» в обмен на полузащитника Артура.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/psg/2021/12/22/61c35d62ca474100198b45e6.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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