Почеттино: «Икарди у чужих ворот превращается в киллера. Такие футболисты нужны любой команде»
Почеттино высказался об Икарди на фоне слухов о возможном уходе нападающего из «ПСЖ»
21:00
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающем команды Мауро Икарди.
«Икарди хочет больше времени проводить на поле и быть звездой команды, но в «ПСЖ» каждый игрок играет важную роль, — приводит слова Почеттино Marca. — Икарди у чужих ворот превращается в киллера. Такие футболисты нужны любой команде».
В нынешнем сезоне 28-летний аргентинец забил четыре мяча в 19 матчах за парижскую команду.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отдать нападающего «Ювентусу» в обмен на полузащитника Артура.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/psg/2021/12/22/61c35d62ca474100198b45e6.html
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