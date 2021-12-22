Почеттино: «Икарди у чужих ворот превращается в киллера. Такие футболисты нужны любой команде»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающем команды Мауро Икарди.

«Икарди хочет больше времени проводить на поле и быть звездой команды, но в «ПСЖ» каждый игрок играет важную роль, — приводит слова Почеттино Marca. — Икарди у чужих ворот превращается в киллера. Такие футболисты нужны любой команде».

В нынешнем сезоне 28-летний аргентинец забил четыре мяча в 19 матчах за парижскую команду.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отдать нападающего «Ювентусу» в обмен на полузащитника Артура.