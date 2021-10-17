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«Труа» с минимальным счетом обыграл «Ниццу»

15:54
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«Труа» победил «Ниццу» в матче 10-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

Единственный гол встречи на 4-й минуте забил Мама Бальде.

«Труа» набрал 9 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Ниццы» 17 очков и третья позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

«Труа» — «Ницца» — 1:0 (1:0)

Гол: Бальде, 4.

«Труа»: Гальон, Коне (Каборе, 46), Жиродон, Сальмье, Эль-Хаджам (Рами, 26), Бьянкон, Шавалерен, Куаме, Рипар (Домингес, 77), Тугар (Сук Хюн Джун, 77), Бальде (Дингоме, 63).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Аталь, Тодибо, Лемина (Тюрам, 57), Росарио (Шнейдерлен, 82), Будауи (Гуири, 56), Делор, Дольберг (Клод-Морис, 72), Стенгс (Гессан, 73).

Предупреждения: Куаме, 36. Бьянкон, 73. Клод-Морис, 80.

Судья: Амель (Франция).

17 октября. Труа. Стадион «Стад де л'Об».

Труа — Ницца

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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