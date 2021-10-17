«Труа» с минимальным счетом обыграл «Ниццу»
«Труа» победил «Ниццу» в матче 10-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.
Единственный гол встречи на 4-й минуте забил Мама Бальде.
«Труа» набрал 9 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Ниццы» 17 очков и третья позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
«Труа» — «Ницца» — 1:0 (1:0)
Гол: Бальде, 4.
«Труа»: Гальон, Коне (Каборе, 46), Жиродон, Сальмье, Эль-Хаджам (Рами, 26), Бьянкон, Шавалерен, Куаме, Рипар (Домингес, 77), Тугар (Сук Хюн Джун, 77), Бальде (Дингоме, 63).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Аталь, Тодибо, Лемина (Тюрам, 57), Росарио (Шнейдерлен, 82), Будауи (Гуири, 56), Делор, Дольберг (Клод-Морис, 72), Стенгс (Гессан, 73).
Предупреждения: Куаме, 36. Бьянкон, 73. Клод-Морис, 80.
Судья: Амель (Франция).
17 октября. Труа. Стадион «Стад де л'Об».
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