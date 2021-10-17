Мбаппе показал фото с президентом клуба: «Спасибо, «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в матче 10-го тура лиги 1 с «Анже» (2:1) реализовал пенальти, сделал результативную передачу и помог команде одержать победу.
По итогам этой встречи француз был признан лучшим игроком матча. Мбаппе в Instagram опубликовал фото с наградой MVP и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.
В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что «Реал» хочет заполучить игрока сборной Франции.
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