Мбаппе показал фото с президентом клуба: «Спасибо, «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в матче 10-го тура лиги 1 с «Анже» (2:1) реализовал пенальти, сделал результативную передачу и помог команде одержать победу.

По итогам этой встречи француз был признан лучшим игроком матча. Мбаппе в Instagram опубликовал фото с наградой MVP и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что «Реал» хочет заполучить игрока сборной Франции.