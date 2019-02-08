Трогательное видео "Нанта" в память о Сале

"Нант" в своем официальном Твиттере представил видео, посвященное бывшему нападающему команду Эмилиано Сале. Аргентинец погиб в возрасте 28 лет при крушении самолета.

В ролике представлена нарезка игровых моментов с участием Салы, а также его празднования голов.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров. 4 февраля были обнаружены обломки самолета на дне океана у острова Гернси.

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