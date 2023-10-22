Тренер «Монако» Хюттер — о дубле Головина: «Это два невероятных гола, но я не удивлен»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о дубле российского полузащитника монегасков Александра Головина в матче с «Метцем» (2:1) в 9-м туре французской лиги 1.

«Это были два невероятных гола, но я не удивлен, потому что это не первый раз, когда он наносит такие удары», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

Головин играет за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу в 8 матчах за команду в лиге 1.