Головин обогнал Анри, Мбаппе и Бернарду Силву по количеству голов за «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в ворота «Метца» (2:1) в матче 9-го тура французской лиги 1.

27-летний россиянин отличился на 42-й и 55-й минутах встречи. Он забил свои 28-й и 29-й голы за монегасков. Таким образом, Головин обошел по голам за «Монако» Тьерри Анри (28 голов), Бернарду Силву (28) и Килиана Мбаппе (27), которые ранее выступали за клуб.

Головин играет за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу в 8 матчах за команду в лиге 1.