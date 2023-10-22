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Сегодня, 21:29

Головин обогнал Анри, Мбаппе и Бернарду Силву по количеству голов за «Монако»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в ворота «Метца» (2:1) в матче 9-го тура французской лиги 1.

27-летний россиянин отличился на 42-й и 55-й минутах встречи. Он забил свои 28-й и 29-й голы за монегасков. Таким образом, Головин обошел по голам за «Монако» Тьерри Анри (28 голов), Бернарду Силву (28) и Килиана Мбаппе (27), которые ранее выступали за клуб.

Головин играет за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу в 8 матчах за команду в лиге 1.

Александр Головин
Бернарду Силва
Килиан Мбаппе
Тьерри Анри
Футбол
ФК Монако
1
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Головин о дубле в ворота «Метца»: «Оба гола неплохие, но больше всего понравилось, что мы выиграли»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 9 6 2 1 23-12 20
2
 Ницца 9 5 4 0 10-4 19
3
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
7
 Нант 9 4 2 3 16-15 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
10
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
14
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
15
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
16
 Метц 9 2 2 5 8-16 8
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 0 : 0
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 3 : 0
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 1 : 0
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
22.10 16:00
Лилль – Брест
 1 : 0
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 2 : 0
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 1 : 1
22.10 18:05
Монако – Метц
 2 : 1
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 7 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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