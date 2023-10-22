Головин — лучший в топ-5 лигах по голам дальними ударами за последние два сезона
Полузащитник «Монако» Александр Головин лидирует в топ-5 лигах по числу голов дальними ударами, сообщает Opta Sports.
27-летний россиянин оформил дубль в ворота «Метца» (2:1) в матче 9-го тура французской лиги 1.
С начала прошлого сезона Головин забил 6 мячей ударами из-за пределов штрафной. Это лучший результат среди игроков, выступающих в топ-5 лигах. Его ближайшие преследователи — Феде Вальверде («Реал») и Тен Копмейнерс («Аталанта) забили издали по 5 мячей за последние два сезона.
Источник: Opta Sports
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|9
|6
|2
|1
|23-12
|20
|
2
|Ницца
|9
|5
|4
|0
|10-4
|19
|
3
|ПСЖ
|9
|5
|3
|1
|20-7
|18
|
4
|Лилль
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
5
|Брест
|9
|4
|3
|2
|9-8
|15
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|15-12
|14
|
7
|Нант
|9
|4
|2
|3
|16-15
|14
|
8
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
9
|Ренн
|9
|2
|5
|2
|15-12
|11
|
10
|Тулуза
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
11
|Гавр
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
12
|Лорьян
|9
|2
|4
|3
|15-19
|10
|
13
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|8-14
|10
|
14
|Монпелье
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
15
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
16
|Метц
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
17
|Клермон Фут
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.10
|22:00
|
Гавр – Ланс
|0 : 0
|21.10
|18:00
|
ПСЖ – Страсбур
|3 : 0
|21.10
|22:00
|
Ницца – Марсель
|1 : 0
|22.10
|14:00
|
Лорьян – Ренн
|2 : 1
|22.10
|16:00
|
Лилль – Брест
|1 : 0
|22.10
|16:00
|
Нант – Монпелье
|2 : 0
|22.10
|16:00
|
Тулуза – Реймс
|1 : 1
|22.10
|18:05
|
Монако – Метц
|2 : 1
|22.10
|21:45
|
Лион – Клермон Фут
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|7
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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