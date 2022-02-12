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«ПСЖ» вырвал победу у «Ренна». Мбаппе забил на 3-й добавленной минуте

«ПСЖ» вырвал победу у «Ренна»
Евгений Козинов
Корреспондент
11 февраля. «ПСЖ» — «Ренн» — 1:0.
Фото AFP

«ПСЖ» выиграл у «Ренна» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 1:0. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс».

В начале второго тайма нападающий парижан Кильян Мбаппе открыл счет. Однако после просмотра повтора гол отменили, зафиксировав офсайд. На 93-й минуте Лионель Месси сделал отличную передачу на Мбаппе, который забил мяч и принес команде победу.

Ворота бретонской команды защищал 19-летний турецкий вратарь Доган Алемдар. Для него это была всего пятая игра в чемпионате Франции. Основной вратарь команды Альфред Гомис уехал на Кубок Африки, а резервный, Ромен Сален, получил травму.

«ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» остался на 5-м месте.

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Реал

1X

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1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
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Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
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Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

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ТБ 2.5

13%

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Лига 1: «ПСЖ» — «Ренн, «Монако» — «Лорьянс» и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 1 : 0
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 - : -
12.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 - : -
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
Нант – Реймс
 - : -
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 - : -
13.02 22:45
Метц – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 19 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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