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Трансферная стоимость Головина не изменилась

01:49
Александр Головин. Фото Instagram
Александр Головин. Фото Instagram
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Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Франции. Самыми дорогими остались Кильян Мбаппе и Неймар из «ПСЖ», которые оцениваются в 180 миллионов и 128 миллионов евро соответственно. Их стоимости не подверглись изменению в этот раз. Замыкает первую тройку защитник парижан Маркиньюс, который после обновления поднялся на третью позицию. Его стоимость теперь — 70 миллионов евро.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин остался на прежнем уровне — 20 миллионов евро. Он входит в двадцатку самых дорогих полузащитников лиги.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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