Трансферная стоимость Головина не изменилась

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Франции. Самыми дорогими остались Кильян Мбаппе и Неймар из «ПСЖ», которые оцениваются в 180 миллионов и 128 миллионов евро соответственно. Их стоимости не подверглись изменению в этот раз. Замыкает первую тройку защитник парижан Маркиньюс, который после обновления поднялся на третью позицию. Его стоимость теперь — 70 миллионов евро.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин остался на прежнем уровне — 20 миллионов евро. Он входит в двадцатку самых дорогих полузащитников лиги.