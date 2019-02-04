Томас Тухель: "У нас нет второго Неймара или второго Верратти, но я полностью уверен в других игроках"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал поражение в матче 23-го тура чемпионата Франции от "Лиона" (1:2). Он отметил, что парижане были слишком пассивны после первого пропущенного гола.

– У нас нет второго Неймара или второго Верратти, но я полностью уверен в других игроках, – приводит FourFourTwo слова Тухеля. – Было много моментов у Ди Марии и Дракслера, которые провели хороший матч. Мы были слишком пассивны после первого пропущенного гола, нам не хватало точности, принимали плохие решения. "Лион" играл очень качественно, но второй тайм мне понравился.

Для парижан это стало первое поражение в лиге 1 в нынешнем сезоне – до этого они выиграли 18 встреч и две свели вничью. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия "ПСЖ" составила 21 игру.

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