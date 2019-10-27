Томас Тухель: «У меня с Мбаппе не было спора»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель опроверг слухи о том, что он повздорил с нападающим Кильяном Мбаппе. По словам немца, он не разговаривал с игроком после матча Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:0).

— Я не скажу, выйдет ли Мбаппе в стартовом составе на матч с «Марселем», — цитирует A Bola Тухеля. — Мы с Кильяном не разговаривали со вторника. Говорят, что у нас был спор в раздевалке, но это не так. Я с ним говорил только на поле, причем в нормальном тоне. Мбаппе не мог играть больше 50 или 60 минут. Но никакого рецидива у него не было.