Томас Тухель: "Мбаппе - исключительный игрок"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель выразил восхищение игрой нападающего Кильяна Мбаппе. Форвард в последнем матче чемпионата Франции с "Нимом" (3:0) оформил дубль.

– В отсутствие Кавани, Ди Марии и Неймара Кильян стал завершителем наших атак, – цитирует AFP Тухеля. – Он может испытывать некоторую усталость, не всегда решения перед воротам принимаются оптимальные. Но он молод, много играет, возможно, слишком много на данном этапе. Однако он делает это очень хорошо. Это исключительный игрок. Он может забивать и забивать. Я рад, что он у нас есть.